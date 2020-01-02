mas egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

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ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير علشان في ماس ايجيبت هتلاقي كل ما يخص التشطيب من الألف إلي الياء عملنالكم باقات مختلفة تناسب كل الأذواق وكمان عاملين ليكم خصم 15% على جميع الباقات ، وتصميمك كله علينا. ومتنسوش كارت الضمان على جميع الأعمال * سعر المتر داخل الباقة يشمل جميع التكاليف بالإضافة إلى توريد وتركيب جميع الخامات بالوحدة. عملنالك نظام المقايسه الي يخليك تشطب علي قد ميزانيتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197161

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047794
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صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت تهنىء جميع عملاؤها ببدايه العام الجديد وبتقدم اقوى العروض لعام 2020 لكل من سيتعاقد حتي بد.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض ماس ايجيبت لعام 2020 ماس ايجيبت بتحتفل ببدايه 2020 وبتقدم لكل عملاؤها الكرام اقوي العروض .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير علش.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احدث الديكورات والتصميمات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نتظرونا في اقوى عروض ماس ايجيبت لعام 2020 ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور 🎗، .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أهم من الشغل تظبيط الشغل. . عشان تظبيط الشغل مهم فى أى مجال فهو مهم كمان فى مجال الديكورات والتشطيب.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

17/12/2019
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صورة الاعلان: خصومات ومفاجآت نهاية عام 2019 من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة - في القاهرة مصر

خصومات ومفاجآت نهاية عام 2019 من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بادر بالحجز قبل نهاية العام عروض وخصومات من تروهوم على الأثاث المنزلي والمطابخ بجميع انواعها وجميع .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احنا عارفين انك تعبت من ارتفاع الاسعار ونفسك تشطب شقتك ومش عارف تعمل ايه !! احنا بقي لسه معاك وهنس.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للي ميعرفش احنا مين احنا شركه تشطيبات وديكورات داخليه و خارجيه من اكتر من٢٠ سنه - نقوم .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

10/12/2019
صورة الاعلان: كاسل للديكور والتصميمات الداخلية بيتك هتشوفه علي ذوقك قبل التشطيب - في القاهرة مصر

كاسل للديكور والتصميمات الداخلية بيتك هتشوفه علي ذوقك قبل التشطيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال اللون الأسود مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بيتك أحلي وأحلي وعلي ذوقك معاينه مجانية ومقا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,800 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ولسه ماس ايجيبت بتقدمللك اقوى العروض في البلاك فرايدى فريق ماس ايجيبت هيوفرللك الحل الامثل لديكورات.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

.أختار بيت العمر وأحنا هنشطبهولك.! نفسك تعيش فى بيت مُريح وماتغيرش ديكور بيتك و يفضل عصري وعلى الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

.أختار بيت العمر وأحنا هنشطبهولك. نفسك تعيش فى بيت مُريح وماتغيرش ديكور بيتك و يفضل عصري وعلى الموض.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصومات 2019 علي التصميمات والتشطيبات بجميع بنودها ازاى تشطب بيتك باقل التكاليف . لازم يكون فى تخطيط.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

4/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتقدملك تشطيب كامل ل .بيتك - فيليتك - مكتبك - عيادتك بأحدث التصميمات و أحسن الخامات و كل ده من خلال.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

3/12/2019
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