lمطلوب للإيجار

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تفاصيل الإعلان
سيارة suv mpv cross over كاملة أوتوماتيك يفضل أن يكون بها الغاز الطبيعى للعمل بها فى أوبر وكريم والإيجار سنوى يدفع شهرياً والفع مقدماً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامى عبدالقادر سلامة
التليفون: 01270165464 - 01020315864

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العنوان: 32 شارع إستامبول محطة الرمل العطارين- الإسكندرية - المعدية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093694
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صورة الاعلان: مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه - في الإسكندرية مصر

مطلوب سيارات للتعاقد السنوي بعقد شامل الصيانه بالتوكيلات المختصه

(مطلوب للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

يتوفر تعاقدات سنويه بااسعار مجزيه جدا للعمل بشركات كبري شروط التعاقد 1-موديلات 2020-2021 2- ان تكو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

1/3/2021
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