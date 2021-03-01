lمطلوب للإيجار

(مطلوب للإيجار)
|سيارة suv mpv cross over كاملة أوتوماتيك يفضل أن يكون بها الغاز الطبيعى للعمل بها فى أوبر وكريم والإيجار سنوى يدفع شهرياً والفع مقدماً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامى عبدالقادر سلامة
|التليفون:
|01270165464 - 01020315864
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|العنوان:
|32 شارع إستامبول محطة الرمل العطارين- الإسكندرية - المعدية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093694
(مطلوب للإيجار)- في الإسكندرية مصر
9,000 جنيه