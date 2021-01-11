lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه

(فرصة عمل)
|✹ مطلوب أطباء تقويم أسنان - مكة المكرمة ✹ مقيم - أخصائي - أخصائي أول - استشاري (Male - Female) #تعاقد_فوري من مصر ★ نطلب للعمل لدى مركز أسنان في #مكة_المكرمة أطباء تقويم أسنان 🔹 الشروط: 1⃣ ماجستير او دكتوراة او زمالة 2⃣ الحصول على البرومترك 🔸 الامتيازات: 1⃣ تعاقد لمدة عامين والتاشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات اجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا يحدد حسب الخبرة بالاضافة الى نسب من دخل العيادة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|noor
|التليفون:
|01559919475
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079520
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