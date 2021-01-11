lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه

✹ مطلوب أطباء تقويم أسنان - مكة المكرمة ✹ مقيم - أخصائي - أخصائي أول - استشاري (Male - Female) #تعاقد_فوري من مصر ★ نطلب للعمل لدى مركز أسنان في #مكة_المكرمة أطباء تقويم أسنان 🔹 الشروط: 1⃣ ماجستير او دكتوراة او زمالة 2⃣ الحصول على البرومترك 🔸 الامتيازات: 1⃣ تعاقد لمدة عامين والتاشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات اجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا يحدد حسب الخبرة بالاضافة الى نسب من دخل العيادة ⁦