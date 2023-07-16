ice macking machine production line (خط انتاج ماكينة تصنيع الثلج)

(For Sale)

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Ad Photo: ice macking machine production line (خط انتاج ماكينة تصنيع الثلج) - in Cairo Egypt

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🛑استثمر فى ماكينه تصنيع الثلج الفائقه واحصل على أداء استثنائي وجوده لا مثيل👌 ✨ 📌 تتميز ماكينتنا بإنتاج الثلج بكميات كبيرة وبسرعه لا مثيل لها 🥶 📌 يتم تصنيع الثلج بجوده استثنائيه ونقاء متفوق ستندهش من الثلج الشفاف والنقى ✨ 📌يذوب ببطئ ليحافظ على قوامه ، تتيج الماكينه ظبط اعدادات التلج واختيار الحجم والشكل المفضل لديك❄️ 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
Contact The Advertiser:
Contact Name: Mr / yasser
Telephone: 01001160396

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: Cairo - Elmaadi - O 204 tower - office 110- Cairo - Elmaadi - O 204 tower - office 110
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 11,728 Pound
Posting Date: 3/8/2023
Ad Number: 2239946
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