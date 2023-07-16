ice macking machine production line (خط انتاج ماكينة تصنيع الثلج)

(For Sale)
|🛑استثمر فى ماكينه تصنيع الثلج الفائقه واحصل على أداء استثنائي وجوده لا مثيل👌 ✨ 📌 تتميز ماكينتنا بإنتاج الثلج بكميات كبيرة وبسرعه لا مثيل لها 🥶 📌 يتم تصنيع الثلج بجوده استثنائيه ونقاء متفوق ستندهش من الثلج الشفاف والنقى ✨ 📌يذوب ببطئ ليحافظ على قوامه ، تتيج الماكينه ظبط اعدادات التلج واختيار الحجم والشكل المفضل لديك❄️ 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Mr / yasser
|Telephone:
|01001160396
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|Location:
|Cairo - Elmaadi - O 204 tower - office 110- Cairo - Elmaadi - O 204 tower - office 110
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|11,728 Pound
|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239946
70 Pound
1 Pound
1 Pound