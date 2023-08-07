hplقواطيع حمامات كومباكت

أبواب حمام صلبة - قوية - متتأثرش بالميه - ضد الكسر أو البقع أو الخدش مصنعة من مادة #الكومباكت #HPL مضمونة بشهادات من معامل عالمية بمواصفات عالية الجودة الأكسسوارات المستخدمة أستانلس 304 مستوردة ماركة XDF ((((((((علشان كدة ضمانها سنوات )))))) #ايلى-بوب-ديزاين من أكبر شركات أستيراد الكومباكت الصينى والهندى في مصر وأستيراد الاكسسوارات الاستانلس . - نتميز بالدقة في التركيب والسرعة والالتزام بالمواعيد - وتم أعتمادنا فى أكبر المشاريع للأستفسار وطلب عينات : ا . مريم 01222365641 0128888828