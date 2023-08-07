hplقواطيع حمامات كومباكت

(For Sale)
|أبواب حمام صلبة - قوية - متتأثرش بالميه - ضد الكسر أو البقع أو الخدش مصنعة من مادة #الكومباكت #HPL مضمونة بشهادات من معامل عالمية بمواصفات عالية الجودة الأكسسوارات المستخدمة أستانلس 304 مستوردة ماركة XDF ((((((((علشان كدة ضمانها سنوات )))))) #ايلى-بوب-ديزاين من أكبر شركات أستيراد الكومباكت الصينى والهندى في مصر وأستيراد الاكسسوارات الاستانلس . - نتميز بالدقة في التركيب والسرعة والالتزام بالمواعيد - وتم أعتمادنا فى أكبر المشاريع للأستفسار وطلب عينات : ا . مريم 01222365641 0128888828
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|7/8/2023
|Ad Number:
|2240081
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound