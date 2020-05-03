(للبيع)
|handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|744 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058784
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