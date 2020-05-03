handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

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handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 744 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/5/2020
رقم الإعلان: 2058784
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السعر
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صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

* يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

3/5/2020
صورة الاعلان: printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-0127.
العنوان:

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892 جنيه

3/5/2020
صورة الاعلان: الات وخطوط مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات وخطوط مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استلم مصنعك على التشغيل تقدم شركة الجوهرى لجميع العملاء مصنعك الخاص من العلف بالتقسيط متوفر لدينا ك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

800 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة للحجز والاستعلام الاتصال على الارقام: 002-0100.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

563 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: الات ومعدات خطوط الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات ومعدات خطوط الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تجهيز مصنع علف الخاص بك من شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف مصنع علف بطافات انتاجية مختلفة وكمان ف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

822 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

⏪👌ولتشجيع الاستخدام الواحد للكوب الورقى للحد من انتشار الفيروس🦇🦠 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

782 جنيه

30/4/2020
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صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

788 جنيه

25/4/2020
صورة الاعلان: غربال العلف - في كفر الشيخ مصر

غربال العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

غربال العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (غربال العلف) - يعتبر غربال خامات الاعلاف م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: مفتت العلف - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

54 جنيه

13/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

13/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكشر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

9/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة الموصفات : معدلات الهدر بسيطة . الماكينة بها وحد.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع اطباق الفوم من دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع اطباق الفوم من دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯💯ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد 💪💪حرصا منا ع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/3/2020
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. - .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/3/2020
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