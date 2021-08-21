يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات أن نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات العالميه وبأرخص الاسعار. إطمن_على_عربيتك جهازgps حافظ علي أمان عربيتك واعرف مكانها من خلال اقوى جهازGPS في مصر. إمكانية إيقاف محرك السيارة برسالة موبايل أو أبلكيشن الموبايل أو وتحديد موقعها بدقة متناهية. .إمكانية متابعة السيارة لحظيا . الجهاز مزود ببطارية داخلية تعمل في حالة فصل بطارية السيارة .الإستماع الى ما يدور بالسيارة . إعطاء تنبيه في حالة تجاوز السيارة سرعة محددة .