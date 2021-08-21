(للبيع)
|يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات أن نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات العالميه وبأرخص الاسعار. إطمن_على_عربيتك جهازgps حافظ علي أمان عربيتك واعرف مكانها من خلال اقوى جهازGPS في مصر. إمكانية إيقاف محرك السيارة برسالة موبايل أو أبلكيشن الموبايل أو وتحديد موقعها بدقة متناهية. .إمكانية متابعة السيارة لحظيا . الجهاز مزود ببطارية داخلية تعمل في حالة فصل بطارية السيارة .الإستماع الى ما يدور بالسيارة . إعطاء تنبيه في حالة تجاوز السيارة سرعة محددة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103061
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
اتصل
11,111 جنيه