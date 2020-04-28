gaming chair egypt

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: gaming chair egypt - في 6 أكتوبر مصر

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لدينا وبالضمان افضل كراسى الجيمنج الشهيرة فى مصر بجودة عاليه ، مستورد بضمان سنه ضد عيوب الصناعه والتوصيل الى جميع المناطق والمحافظات فى اسرع وقت اتصل بنا قبل نفاذ الكميه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed samir
التليفون: 01554884695

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحى الثالث 6 اكتوبر امام كومباوند البستان- الحى الثالث
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,250 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058554
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء

اسكن في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء

(للبيع)

في العاصمة الادارية الجديدة اسكن في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء والاسترخاء وعيش وسط اللاند سكيب وك.
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86,000 جنيه

28/4/2020
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الحق اسكن في العاصمة الادارية واستفاد بعرض ابريل

(للتقسيط)

الحق عرض شهر ابريل واسكن في العاصمة الادارية الجديدة واطمن علي مستقبل اولادك وشقتك 191م (4غرفة+3حمام.
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101,000 جنيه

28/4/2020
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(للبيع)

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198,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: بالقرب من النهر الاخضر امتلك في العاصمة والحق عرض ابريل

بالقرب من النهر الاخضر امتلك في العاصمة والحق عرض ابريل

(للبيع)

امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر في العاصمة الادارية الجديدة والحق عرض ابريل وادفع اول قسط بعد سنة .
العنوان:

القاهرة - مصر
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168,000 جنيه

28/4/2020
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فورا مطلوب لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر

(طلب عمل)

فورا مطلوب لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1-محاميين 2-مستشار.
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

28/4/2020
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شركه Magic Vision للبرمجيات

(للبيع)

لو بتدور على برنامج لادارة عمليات البيع والمشتريات والمخازن وكمان التقسيط ومتابعة عمليات التحصيلات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/4/2020
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صورة الاعلان: برنامج محاسبة شركات

برنامج محاسبة شركات

(للبيع)

اغلب الشركات دلوقتى تعتمد على الشغل من البيت بس بتقابلهم مشاكل كتير بسبب نقص الفاعلية والإنتاج في ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/4/2020
صورة الاعلان: شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط

شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

امتلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للمعالم الحضارية امتلك في لاسيرينا السخنة

علي اجمل فيو للمعالم الحضارية امتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

صيف مع اولادك علي اجمل فيو للمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكماان شاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

امتلك في راس سدر واستمتع بالخصوصية وصيف في شاليه خاص بيك وبعيلتك ومساحته 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

28/4/2020
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(للتقسيط)

امتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك مع اولادك وقضي الويك اند زي مانت عايز في اي وقت بالتقسيط المريح و.
العنوان:

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القسم: 

82,000 جنيه

28/4/2020
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وكالات الصحافه والاعلام

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية

التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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28/4/2020
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العنوان:

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120 جنيه

28/4/2020
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محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك ا.
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القسم: 

609,000 جنيه

28/4/2020
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