gaming chair egypt

(للبيع)
|لدينا وبالضمان افضل كراسى الجيمنج الشهيرة فى مصر بجودة عاليه ، مستورد بضمان سنه ضد عيوب الصناعه والتوصيل الى جميع المناطق والمحافظات فى اسرع وقت اتصل بنا قبل نفاذ الكميه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed samir
|التليفون:
|01554884695
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحى الثالث 6 اكتوبر امام كومباوند البستان- الحى الثالث
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058554
86,000 جنيه
101,000 جنيه
198,000 جنيه
168,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
252,000 جنيه
104,000 جنيه
65,000 جنيه
82,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
120 جنيه
609,000 جنيه