for sale spacious luxury villa in al Tai Sharjah 985000 DHS ZERO commissio

(للبيع)
|for sale spacious luxury villa in al Tai Sharjah 2 bedroom hall kitchen 3 bathrooms area 1,505 Sqft price AED 985000 , completion 30/ 09/2020 affordable payment plan available Al jADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|for sale spacious luxury villa in al Tai Sharjah 985000 DHS ZERO commission EASY INSTALLMENT- Nasma Residence
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|985,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062827
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