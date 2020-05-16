do it لحلول المباني والخدمات

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: do it لحلول المباني والخدمات - في 6 أكتوبر مصر

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Do it for buildings solutions أعمال صيانة وتركيب التكييف مركزي(chiller) أعمال تركيب وصيانة أنظمة الحريق أعمال التوصيلات الكهربية أعمال تركيب جبسون بورد أعمال الدهانات للمباني الإدارية والشركات أعمال السباكة للتشللر والمباني الادارية أعمال تركيب الرخام والسيراميك أعمال تركيب موكيت البلاطات وأرضياتHDF أعمال خدمات وصيانة حمامات السباحه أعمال تركيب زجاج سكوريت اعمال العزل بانواعه أعمال البناء والحفر DO IT لحلول المباني والخدمات Do it for buildings solutions CHILLER)) central air conditioning m
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد رمضان
التليفون: 01092219997

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العنوان: new cairo 90 st- القاهرة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/5/2020
رقم الإعلان: 2059546
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صورة الاعلان: صيانة وخدمات مباني ادارية

صيانة وخدمات مباني ادارية

(للبيع)

صيانة،خدمات،صيانة تكييف،تكييف مركزي،تشللر،تشيللر،مكيف هواء،مباني ادارية،شركات اداريه،تشطيبات،ديكور،ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

16/5/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات المسنين والشغالات والمربيات لجميع المحافظات

لدينا جليسات المسنين والشغالات والمربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

لدينا للأسر جليسات المسنين والمربيات الشغالات من كافة الجنسيات01145701114 جليسة الاطفال و البيبى س.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

16/5/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة ف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

15/5/2020
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صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 60 جنيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

40 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: جلى وتليمع الرخام والباركيه

جلى وتليمع الرخام والباركيه

(للبيع)

رجعي الباركيه والرخام جديد كل اللي عليكي كلمينا واحنا هنقوم بالباقي بنوعدك ب افضل سعر وافضل خامات وك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم )

caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب التخرج,روب التخرج,روب المحامى,ارواب ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم

مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم افضل شركة يونيفورم للأمن والحراسة.الزى الموحد للامن.يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شقة للاستثمار تعالى العاصمة الادارية

بتدور ع شقة للاستثمار تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك بالعاصمة الادارية لاستثمار مضمون 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مركز المؤتمرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

287,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: اختيارك الامثل للسكن الراقى فى تاون جيت

اختيارك الامثل للسكن الراقى فى تاون جيت

(للبيع)

عيش الرقى والجمال وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: بروف امتلك شاليهك فى السخنة

بروف امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

234,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة

احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة

(للتقسيط)

مع عيلتك هتعيش احلى الاوقات بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

151,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

عيش براحة بال وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

15/5/2020
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