(للبيع)
|Do it for buildings solutions أعمال صيانة وتركيب التكييف مركزي(chiller) أعمال تركيب وصيانة أنظمة الحريق أعمال التوصيلات الكهربية أعمال تركيب جبسون بورد أعمال الدهانات للمباني الإدارية والشركات أعمال السباكة للتشللر والمباني الادارية أعمال تركيب الرخام والسيراميك أعمال تركيب موكيت البلاطات وأرضياتHDF أعمال خدمات وصيانة حمامات السباحه أعمال تركيب زجاج سكوريت اعمال العزل بانواعه أعمال البناء والحفر DO IT لحلول المباني والخدمات Do it for buildings solutions CHILLER)) central air conditioning m
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد رمضان
|التليفون:
|01092219997
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|العنوان:
|new cairo 90 st- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059546
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