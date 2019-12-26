delta water finder

(للبيع)

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تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
Delta Water دلتا ووتر، هو جهاز متخصص بالكشف عن المياه الجوفية، يمكن للجهاز الفصل بين أنواع المياه وتحديد نوع المياه المطلوب البحث عنها مسبقاً، مزود الجهاز بالعديد من الخصائص والمواصفات لتحديد مواقع المياه تحت الأرض , ومعرفة نوع المياه وعمقها وتحديد كمية المياه الموجودة المواصفات نظام الكشف: يعمل الجهاز بنظام الاستشعار عن بعد الصوتي المتطور للكشف عن المياه. الاختصاص: متخصص بالكشف عن المياه الجوفية بأنواعها: مياه عذبة – مياه معدنية – مياه مالحة . العمق: عمق البحث يصل لغاية 250 متر، يمكن إختيار عمق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: delta
التليفون: 5330987667

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العنوان: istanbul/sisli- sisli
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 يورو
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046672
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة 2+1 للبيع ضمن مجمع Avrupa KonutlarI الفاخر في اسطنبول

شقة 2+1 للبيع ضمن مجمع Avrupa KonutlarI الفاخر في اسطنبول

(للبيع)

شقة_للبيع 2+1 ضمن مجمع سكني Avrupa KonutlarI في اسطنبول الاوروبية منطقة باشاك شهير تعتبر منطقة باشا.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

140,000 دولار

26/12/2019
صورة الاعلان: أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول باشاك شهير

أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول باشاك شهير

(للبيع)

شقة 4 غرف وصالة مفروشة للبيع ضمن المجمع السكني ميتروكينت أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول .
العنوان:

إسطنبول - تركيا
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234,000 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب عمال مطاعم

مطلوب عمال مطاعم

(فرصة عمل)

مطلوب شيف سوري ، معلم شاورما، معلم فول حمص، معجنات شامية.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

اتصل

24/11/2019
صورة الاعلان: شقتك المميزة في مجمع رااائع في اسطنبول

شقتك المميزة في مجمع رااائع في اسطنبول

(للبيع)

شقة 4 غرف وصالة للبيع في مجمع EVVEL ISTANBUL في حي باشاك شهير يتميز موقع المجمع بقربه من المدراس .
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

1,185,000 ليره

20/11/2019
صورة الاعلان: شقة مميزة في مجمع AVRUPA KONUTLARI

شقة مميزة في مجمع AVRUPA KONUTLARI

(للبيع)

شقة مميزة في مجمع AVRUPA KONUTLARI شقة 3 غرف وصالة للبيع في مجمع AVRUPA KONUTLARI في حي باشاك شهير .
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

اتصل

11/11/2019
صورة الاعلان: احصل على شقتك في مجمع متكامل في اسطنبول

احصل على شقتك في مجمع متكامل في اسطنبول

(للبيع)

- اعلان 1501 - #مشروع_جاهز_للسكن_AdresAtakentEvleri لمشاهدة فيديو المشروع كاملا عبر قناتن.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

650,000 ليره

10/10/2019
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صورة الاعلان: شركة ALTUNTOP BAKERY EQUIPMENT التركية لصناعة معدات المخابز و مستلزماتها

شركة ALTUNTOP BAKERY EQUIPMENT التركية لصناعة معدات المخابز و مستلزماتها

(للبيع)

شرك ALTUNTOP BAKERY EQUIPMENT التركية المتخصصة في مجال تصنيع معدات المخابز و مستلزماتها وفقا" لل.
العنوان:

ملاطية - تركيا

اتصل

10/10/2019
صورة الاعلان: شركه بيسان التركيه في صناعه مكنات المجانس ومعدات انتاج خطوط معامل الحليب وم

شركه بيسان التركيه في صناعه مكنات المجانس ومعدات انتاج خطوط معامل الحليب وم

(للبيع)

مكنات انتاج معامل خط الحليب ومشتقات الحليب من مجانس مكنات تعبئه الزبادي ومكنات تلقيح الخميرة واللخ .
العنوان:

إزمير - تركيا
القسم: 

اتصل

10/10/2019
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار السياحي في مجمع رااائع

شقة مفروشة للايجار السياحي في مجمع رااائع

(للإيجار)

اعلان 1432 #شقة_مفروشة_للايجار_الشهري السياحي في #اسطنبول #باشاك_شهير لمشاهدة فيديو الشقة كاملا عبر.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

1,200 دولار

2/10/2019
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