delta water finder

(للبيع)
|Delta Water دلتا ووتر، هو جهاز متخصص بالكشف عن المياه الجوفية، يمكن للجهاز الفصل بين أنواع المياه وتحديد نوع المياه المطلوب البحث عنها مسبقاً، مزود الجهاز بالعديد من الخصائص والمواصفات لتحديد مواقع المياه تحت الأرض , ومعرفة نوع المياه وعمقها وتحديد كمية المياه الموجودة المواصفات نظام الكشف: يعمل الجهاز بنظام الاستشعار عن بعد الصوتي المتطور للكشف عن المياه. الاختصاص: متخصص بالكشف عن المياه الجوفية بأنواعها: مياه عذبة – مياه معدنية – مياه مالحة . العمق: عمق البحث يصل لغاية 250 متر، يمكن إختيار عمق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|delta
|التليفون:
|5330987667
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|العنوان:
|istanbul/sisli- sisli
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 يورو
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046672
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