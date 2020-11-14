data entry

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تفاصيل الإعلان
داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات كود الوظيفة 5250 للتواصل واتساب على الرقم1551270701
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Marina Bay sands
التليفون: 01551270701

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العنوان: - مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072380
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