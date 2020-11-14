data entry

(فرصة عمل)
|داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات كود الوظيفة 5250 للتواصل واتساب على الرقم1551270701
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina Bay sands
|التليفون:
|01551270701
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072380
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