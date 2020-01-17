chauffeur famille

السلام عليكم أنا سائق نوع ب أريد عمل سائق في شركة أو عند عائلة عمري تلاتة وخمسون متقاعد من الجيش المغربي حاصل على شهادة حسن السيرة وسالام عليكم ورحمة الله وبركاته