chauffeur famille

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: chauffeur famille - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

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السلام عليكم أنا سائق نوع ب أريد عمل سائق في شركة أو عند عائلة عمري تلاتة وخمسون متقاعد من الجيش المغربي حاصل على شهادة حسن السيرة وسالام عليكم ورحمة الله وبركاته
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالله
التليفون: 0655745263

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بلوك ج رق 127 الأقواس حي يعقوب المنصور- يعقوب المنصور
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 درهم
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049423
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