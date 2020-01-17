chauffeur famille

(طلب عمل)
|السلام عليكم أنا سائق نوع ب أريد عمل سائق في شركة أو عند عائلة عمري تلاتة وخمسون متقاعد من الجيش المغربي حاصل على شهادة حسن السيرة وسالام عليكم ورحمة الله وبركاته
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالله
|التليفون:
|0655745263
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|العنوان:
|بلوك ج رق 127 الأقواس حي يعقوب المنصور- يعقوب المنصور
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049423
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