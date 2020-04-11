(للبيع)
|cap and gown graduation شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا بالجودة والخبرة فى المجال 01003358542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057697
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