cairo gate emaar misr el shikh zayd

تطلق شركه اعمار مصر مشروعها الجديد في الشيخ زايد cairo gate - مشاريع شركه اعمار مصر - مراسي الساحل الشمالي - ميفيدا التجمع الخامس - اب تاون القاهره الجديده - التسليم متشطب سوبرلوكس - المساحات تبدا من 90 م - بادر بحجز وحدتك في المرحله الاولى واعرف تفاصيل اكتر عن مشروع cairo gate وكلمنا على 01276211735 او 01155765508 او واتساب