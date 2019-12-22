cairo gate emaar misr el shikh zayd

(للتقسيط)
|تطلق شركه اعمار مصر مشروعها الجديد في الشيخ زايد cairo gate - مشاريع شركه اعمار مصر - مراسي الساحل الشمالي - ميفيدا التجمع الخامس - اب تاون القاهره الجديده - التسليم متشطب سوبرلوكس - المساحات تبدا من 90 م - بادر بحجز وحدتك في المرحله الاولى واعرف تفاصيل اكتر عن مشروع cairo gate وكلمنا على 01276211735 او 01155765508 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046161
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