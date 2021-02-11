best gold detector primero - 9 system for metal detector

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: best gold detector primero - 9 system for metal detector - في دبي الإمارات

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The best gold detector 2021 - Primero Ajax 9 detection system Depth : 50 m ,, Long Range 2850 m for more information about device, Detectors Dubai Company for the detection of gold, metal and water Mobile: 00971564707413 Mobile: 00971527555261 Mobile: 00971509200340 Shop: 0097142551231 #best_gold_detector #primero_gold_detector
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بي ار ديتكتورز دبي
التليفون: 00971527555261

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الامارات - دبي - ديرة - فريج المرر - شارع عمر بن الخطاب - بجانب فندق سافرون بوتيك - محل رقم 4+5- ديره
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14 درهم
تاريخ الإعلان: 13/2/2021
رقم الإعلان: 2083739
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السعر
تاريخ الإعلان
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للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مساحة.
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11/2/2021
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(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مساحة.
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11/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | منطقة المشرف أبوظبي

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للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | منطقة المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة طعام / معيشة .
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11/2/2021
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للبيع.فيلا مميزة | 5 غرف نوم | منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

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11/2/2021
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للبيع. فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف .
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11/2/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع. فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع. فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف .
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11/2/2021
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة سائق - مغسلة - .
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11/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة | 4 غرف مفروشة | مجمع الفرسان أبوظبي طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة سائق - مغسلة - .
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11/2/2021
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للبيع.فيلا 4 غرف | حوش وحديقة | السيشور | بوابة أبوظبي

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11/2/2021
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للبيع.فيلا 4 غرف | حوش وحديقة | السيشور | بوابة أبوظبي

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11/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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11/2/2021
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للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | مساحة 15,000 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي

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11/2/2021
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