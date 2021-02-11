best gold detector primero - 9 system for metal detector

(للبيع)
|The best gold detector 2021 - Primero Ajax 9 detection system Depth : 50 m ,, Long Range 2850 m for more information about device, Detectors Dubai Company for the detection of gold, metal and water Mobile: 00971564707413 Mobile: 00971527555261 Mobile: 00971509200340 Shop: 0097142551231 #best_gold_detector #primero_gold_detector
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بي ار ديتكتورز دبي
|التليفون:
|00971527555261
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|العنوان:
|الامارات - دبي - ديرة - فريج المرر - شارع عمر بن الخطاب - بجانب فندق سافرون بوتيك - محل رقم 4+5- ديره
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083739
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