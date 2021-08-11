barrier GARD 12

GARD 12 من شركة CAME الإيطالية بطول زراع يصل الي 12 متر للمداخل والمخارج الضخمة يتم فتح وإغلاق الممر في غضون 10 ثوانٍ فقط ، كما هو مطلوب غالبًا في حالات التحميل والتفريغ مع اثنان من المحركات مثبتة داخل الخزانة ومثبتة على نفس المحور لتوفير عزم دوران أكبر للمحرك. يتميز ذراع الرافعة بحركة سلسة وآمنة وموثوقة بفضل النظام الذي يعتمد على طول الذراع. وتعمل بتيار 24 فولت مثالي لدورة العمل المكثفة وهيكل من الصلب المجلفن القوي لتحمل الظروف الجوية . 01118455507