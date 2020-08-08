(للبيع)
|_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 2000 متر على اعلى مستوى للبيع ببرج العرب الاسكندرية سعر المتر 1500 جنيه مبانى خرسانه ومبنى ادارى وتشطيبات خياليه 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064775
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