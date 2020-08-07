(للبيع)
|_مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات جمالون ارتفاع 8متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه ارضيه صناعيه ايطالى جوانب سيراميك عازل حرارى سعر 5 مليون و600 قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064443
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