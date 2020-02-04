_مصنع2800 على مستوى عالى من التشطيبات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
_مصنع2800 على مستوى عالى من التشطيبات جمالون ارتفاع 8متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه ارضيه صناعيه ايطالى جوانب سيراميك عازل حرارى سعر 4 مليون و700 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051629
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