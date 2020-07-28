(للبيع)
|_مصنع حديد على مساحة 4200 متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه مبنى على مساحة 1000 متر جمالون ومبنى ادارى دورين ورخصة تشغيل مطلوب 8400000 قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064412
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل