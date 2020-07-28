_مصنع حديد على مساحة 4200 متر للبيع ببرج العرب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
_مصنع حديد على مساحة 4200 متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه مبنى على مساحة 1000 متر جمالون ومبنى ادارى دورين ورخصة تشغيل مطلوب 8400000 قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064412
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مصنع 1300 متر ببرج العرب الاسكندريه مبنى خرسانه 500 متر

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24/7/2020
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مصنع على مساحة 1000 متر ايجار ببرج العرب

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23/7/2020
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_مصنع بيع على مساحة 700 متر ببرج العرب الاسكندريه

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22/7/2020
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17/7/2020
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صورة الاعلان: _مصنع ايجار مساحة 4300 متر - في الإسكندرية مصر

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر

(للإيجار)

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_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000 ببرج العرب مطلوب 35 الف للتواصل : 01001910248 0122334223.
العنوان:

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15/7/2020
صورة الاعلان: _مصنع مبنى مساحة 625 متر مبنى جمالون على مساحة 200 متر - في الإسكندرية مصر

_مصنع مبنى مساحة 625 متر مبنى جمالون على مساحة 200 متر

(للبيع)

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_مصنع مبنى مساحة 625 متر مبنى جمالون على مساحة 200 متر بببرج العرب الاسكندريه للبيع مطلوب مليون و400.
العنوان:

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14/7/2020
صورة الاعلان: مصنع تشغيل معادن على مساحة 4300مترللبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع تشغيل معادن على مساحة 4300مترللبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع تشغيل معادن على مساحة 4300مترللبيع ببرج العرب تشكيل معادن مبنى على مساحة 1000 متر مطلوب 6ونص مل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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7/7/2020
صورة الاعلان: مصنع على مساحة 2500 متر للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع على مساحة 2500 متر للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع على مساحة 2500 متر للبيع ببرج العرب مبنى على دورين الدور 500 متر مستوى عالى من التشطيبات مطلوب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب به رخصة تشغيل ارتفاع الجمالون 8 متر مساحة الجم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/7/2020
صورة الاعلان: مصنع للبيع المنطقه الحرة لمساحة الاجماليه للارض ٢٥٠٠ متر - في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع المنطقه الحرة لمساحة الاجماليه للارض ٢٥٠٠ متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع المنطقه الحرة لمساحة الاجماليه للارض ٢٥٠٠ متر مساحة قاعة الانتاج .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/6/2020
صورة الاعلان: مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع - في الإسكندرية مصر

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع مسجل عقد ازرق به مبنى ادارة 150م بالمعدات او غير الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مجرة العصافرة - في الإسكندرية مصر

مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مجرة العصافرة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مجرة العصافرة رخصة وسجل صناعى مبانى انشاءات جديدة كلها مبنى خرسانة 900م كهر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوار - في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوار

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوار على اعلى مستوى الكيلو 21 من العجمى رخصة كهربا 3 فاز وسجل صناعى مطلوب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2020
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