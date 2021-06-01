Zain Bay Ras Sudr – قرية زين باى راس سدر

(للبيع)
|أنظمة الدفع والسداد فى قرية زين باي ادفع 15 % مقدم و أقساط متساوية على 100 شهر 20 % مقدم و تقسيط حتى 120 شهر الاستلام خلال 3 سنوات تعرف على أفضل كمبوندات التجمع الخامس بالتقسيط فى زين باي هتلاقى كل الخدمات اللى بتحلم بيها وكمان القرية تمليك مش حق انتفاع وبحصه فى الارض. لمزيد من المعلومات كلمنا فون او واتساب على 01119811423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095786
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295,000 جنيه