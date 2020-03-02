ZINGLOB منتج ومصدر لزيت الأركان ومنتجات التجميل

ZINEGLOB هي شركة تصنيع وتصدير مغربية لـزيت أركان العضوي وزيت الكمثرى الشائك وماء الورد ومنتجات العناية بالشعر والبشرة مصنوعة من مواد خام عضوية معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية USDAوإدارة الأغذية والعقاقيرFDA، مقرها في أكادير ,المغرب. . تقدم شركتنا ايضا لزبنائها خدمات شخصية في labeling وإصدار الشهادات وشحن منتجات. من بين منتجاتنا التجارية: زيت أركان التجميلي ، زيت أركان الطهي ، زيت التين الشوكي، كريم الأرجان ، شامبو أركان ، الغسول ، زيت الكمون الأسود .