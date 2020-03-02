ZINGLOB منتج ومصدر لزيت الأركان ومنتجات التجميل

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (سوس ـ ماسة درعة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ZINGLOB منتج ومصدر لزيت الأركان ومنتجات التجميل - في سوس ـ ماسة درعة المغرب

إضغط على الصورة لتكبيرها

ZINEGLOB هي شركة تصنيع وتصدير مغربية لـزيت أركان العضوي وزيت الكمثرى الشائك وماء الورد ومنتجات العناية بالشعر والبشرة مصنوعة من مواد خام عضوية معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية USDAوإدارة الأغذية والعقاقيرFDA، مقرها في أكادير ,المغرب. . تقدم شركتنا ايضا لزبنائها خدمات شخصية في labeling وإصدار الشهادات وشحن منتجات. من بين منتجاتنا التجارية: زيت أركان التجميلي ، زيت أركان الطهي ، زيت التين الشوكي، كريم الأرجان ، شامبو أركان ، الغسول ، زيت الكمون الأسود .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zineglob
التليفون: 00212528816352

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Agadir 80000 , Maroc- Agadir
سوس ـ ماسة درعة -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054773
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات عدد 20 للعمل في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض

مطلوب ممرضات عدد 20 للعمل في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضات عدد 20 للعمل في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض الراتب 3500 ريال سعودي . موفر الس.

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب حلاقين للعمل في المملكة العربية السعودية

مطلوب حلاقين للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب حلاقين للعمل في المملكة العربية السعودية الراتب 2500 ريال سعودي . موفر السكن والمواصلات والتام.
القسم: 

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلمين حلويات للعمل في المملكة العربية السعودية

مطلوب معلمين حلويات للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب معلمين حلويات للعمل في المملكة العربية السعودية الراتب حسب الخبرة . موفر السكن والمواصلات والت.
القسم: 

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير حفلات للعمل في المملكة العربية السعودية

مطلوب مدير حفلات للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مدير حفلات للعمل في المملكة العربية السعودية الراتب 2500 ريال سعودي . موفر الاكل و السكن والمو.

1 ريال

29/2/2020
صورة الاعلان: فيلا راقية 6 أجنحة للإيجار بمدينة مراكش المغربية الساحرة

فيلا راقية 6 أجنحة للإيجار بمدينة مراكش المغربية الساحرة

(للإيجار)

فيلا راقية للإيجار 6 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش الساحرة بالمغرب وكالة الماسة للسياحة ترحب بكم تقدم.
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب نادلين ونادلات

مطلوب نادلين ونادلات

(فرصة عمل)

طلب مستعجل ❗️❗️❗️❗️❗️✅&#.
القسم: 

5,500 درهم

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مدير مطعم

مدير مطعم

(فرصة عمل)

حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅.
القسم: 

15,000 درهم

19/2/2020
صورة الاعلان: مساعد مدير مطعم

مساعد مدير مطعم

(فرصة عمل)

حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية * مساعد مد.
القسم: 

7,500 درهم

19/2/2020
صورة الاعلان: محاسب

محاسب

(فرصة عمل)

حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅.

5,000 ريال

19/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل في السعودية بسلسة مطاعم نادلين عدد 20 + سوبر فايزر عدد 10

مطلوب للعمل في السعودية بسلسة مطاعم نادلين عدد 20 + سوبر فايزر عدد 10

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في السعودية بسلسة مطاعم في مدينة جدة والرياض والدمام التخصصات التالية : _ نادلين عدد 20 .
القسم: 

1 ريال

18/2/2020
صورة الاعلان: Two Awesome T-Cup Pomeranian Puppies.

Two Awesome T-Cup Pomeranian Puppies.

(للبيع)

whatsapp me on +16784214897 Beautiful Pomeranian puppies just turned 10 weeks and are now ready to m.

3 درهم

16/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب طباخين للعمل في دولة الكويث

مطلوب طباخين للعمل في دولة الكويث

(فرصة عمل)

مطلوب طباخين للعمل في دولة الكويث الراتب من 170 دينال الى 180 دينار كويثي بما يعادل 6500 درهم مغربي.
القسم: 

1 درهم

13/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية : نادلين + مشرفين على العمال

مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية : نادلين + مشرفين على العمال

(طلب عمل)

مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية التخصصات التالية : _ نادلين عدد 20 الراتب 2300 ريال + بدل الطعام.
القسم: 

1 درهم

13/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث

(فرصة عمل)

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث الراتب 170 دينار كويتي + بدل السكن 10.
القسم: 

1 درهم

13/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية

مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية

(فرصة عمل)

حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅.
القسم: 

اتصل

12/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager