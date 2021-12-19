Xmas Promo Sony Playstation 5 1TB

(للبيع)
|Promo Date : Dec 15 - January 15 1TB SSD 2x Dual Sense Controllers Charging Station Headset 5 Free Games These products are brand new products still in box with manufacturer international warranty. Contact for more information Skype: c900232 WhatsApp +447950547556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Spencer Etheridge
|التليفون:
|07950547556
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|العنوان:
|12 Culver Court Borrodaile- London
Lothian - المملكة المتحدة
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|470 يورو
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115688
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