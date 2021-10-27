Xbox series x

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Xbox series x - في القاهرة مصر

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xbox series x + 2 controller in exellent state used for just 1 month
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: issam
التليفون: 01212810572

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العنوان: golden heights 2 villa 12- new cairo rehab
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108772
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية بجاردن

شقة للبيع في ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية بجاردن

(للبيع)

شقتك موجودة في اتيكا ارقي كمبوند سكني حيث يقع فى R7 وكمان قريب من حي السفارات وارض المعارض والجامعة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

332,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: شقتك بجاردن مميزه في اتيكا العاصمة الادارية

شقتك بجاردن مميزه في اتيكا العاصمة الادارية

(للتقسيط)

شقتك بجاردن مميزة في اتيكا العاصمة الادارية عشان تستمتع بيها انت واسرتك وضيوفك الشقة بفيو مميز على .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: في اتيكا العاصمة شقتك بمقدم 10% وعلى فيو مميز

في اتيكا العاصمة شقتك بمقدم 10% وعلى فيو مميز

(للبيع)

عيش الرفاهية وامتلك شقتك دلوقتي في اتيكا بفيو على بحيرات صناعية ومساحات خضرا ساحرة وكمان هتكون قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في اتيكا العاصمة وفرصة مميزة للاستثمار

شقة للبيع في اتيكا العاصمة وفرصة مميزة للاستثمار

(للبيع)

بمستوى راقي وخدمات ممتازة اسكن واستثمر بأرقي مناطق العاصمة الادارية واستمتع بفيو على بحيرات صناعية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

216,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: عيش الرفاهية واحجز وحدتك في اتيكا العاصمة وقسط على 9سنين

عيش الرفاهية واحجز وحدتك في اتيكا العاصمة وقسط على 9سنين

(للبيع)

دلوقتي وحدتك في اتيكا تقع فيR7 على المحور المركزى مباشرة وتتميز بالقرب من حي السفارات وارض المعارض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

253,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: افضل استثمار في افضل منطقة ب اتيكا العاصمة

افضل استثمار في افضل منطقة ب اتيكا العاصمة

(للتقسيط)

فرصة هايلة للاستثماربنقدمهالك في ارقى كمبوندات العاصمة الادارية وتتميز بالقرب من من الجامعة البريط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: فرصتك للسكن والاستثمار في اتيكا العاصمة

فرصتك للسكن والاستثمار في اتيكا العاصمة

(للبيع)

فرصتك للاستثمار والسكن بارقى مناطق العاصمة الادارية ويتميز الكمبوند انة يقع بالقرب من الدائري الاقل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: محامي ومستشار قانوني مصري

محامي ومستشار قانوني مصري

(طلب عمل)

محامي ومستشار قانوني مصري خبره أكثر من ١٠ سنوات (عشره سنوات) ثلاثه سنوات بالسعوديه وأكثر.
العنوان:

سوهاج - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: سجاد صلاة تركي

سجاد صلاة تركي

(للبيع)

سجاد صلاة تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: أرض زراعية للبيع ببجر السكر (6 أفدنه)

أرض زراعية للبيع ببجر السكر (6 أفدنه)

(للبيع)

أرض زراعية مساحة 6 أفدنة قرية 19 بنجر السكر أرض خصبه تصلح لزراعة كل المحاصيل والأشجار قريبه من برج .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

220,000,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: عماره للبيع بالهرم

عماره للبيع بالهرم

(للبيع)

للبيع بالهرم ******** عماره بالطالبيه 273 م خمس ادوار +عدد 2محل 13 شقه يوجد شقه ايجار دائم مطلوب 500.
العنوان:

أسيوط - مصر
القسم: 

5,000,000 جنيه

27/10/2021
صورة الاعلان: مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

(للبيع)

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق كهربا 3 فازمبنى 1500م 1000 خرسانة و 500 جمالون مطلوب 8 مليون 0100191.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

الوفاء سيرفس للخد والشغالات 01275550242نوفر لكافة المحافظات المصرية ولخارج مصر أيضا كافة العمالة الم.
العنوان:

السويس - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر

مطلوب مدير مكتب لشركة ملابس جاهزة اماراتية داخل مصر

(فرصة عمل)

م مطلوب لكبرى شركات الملابس الاماراتيه للعمل داخل مصر : مدير مكتب تصنيع الملابس الجاهزة بالشروط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس

مطلوب محدد مصادر منسق تصنيع ملابس - قسم انتاج للعمل بكبرى شركات الملابس

(فرصة عمل)

محدد مصادر – منسق –( تصنيع ملابس – قسم الأنتاج ) ملابس رجاليه : خبرة لا تقل عن 8 سنوات فى مجال التو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
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