(للبيع)
|xbox series x + 2 controller in exellent state used for just 1 month
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|issam
|التليفون:
|01212810572
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|العنوان:
|golden heights 2 villa 12- new cairo rehab
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108772
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