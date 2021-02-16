Wanted consultant cardiac catheterization in Taif

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تفاصيل الإعلان
For a hospital in Taif In Kingdom Of Saudi Arabia Consultant Heart Catheter Experience of no less than five years after the MD 01066717777 01280555515 Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- 01066717777
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084071
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