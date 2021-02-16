Wanted consultant cardiac catheterization in Taif

(فرصة عمل)
|For a hospital in Taif In Kingdom Of Saudi Arabia Consultant Heart Catheter Experience of no less than five years after the MD 01066717777 01280555515 Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084071
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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