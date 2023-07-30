(For Sale)
|Uniform Housekeeping ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب ونقوم تنفيذ جميع الموديلات والتصاميم المختلفه من يونيفورم الهاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|meroneseim
|Telephone:
|1118689995
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|Location:
|12 امام ابراهيم الدقي ناصيه بن شاهين- الدقي
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239807
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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