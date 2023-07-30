Uniform Housekeeping

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
Uniform Housekeeping ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب ونقوم تنفيذ جميع الموديلات والتصاميم المختلفه من يونيفورم الهاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
Contact The Advertiser:
Contact Name: meroneseim
Telephone: 1118689995

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 12 امام ابراهيم الدقي ناصيه بن شاهين- الدقي
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239807
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ظ…ط§ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط³ظƒط±ط§ط¨ ط§ظ„ط·ط¨ظٹ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© ) - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ظ…ط§ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط³ظƒط±ط§ط¨ ط§ظ„ط·ط¨ظٹ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© )

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل ماركات السكراب الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم مل.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ‰ ظ…طµط± (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ‰ ظ…طµط± (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة يونيفورم فى مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصن.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Ad Photo: ط§ط´ظƒط§ظ„ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ط´ظƒط§ظ„ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

اشكال يونيفورم فندق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصامي.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Ad Photo: ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظٹ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظٹ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبي.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Ad Photo: ط§ط­ط¯ط« ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ط§ط±ظˆط§ط¨ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ ظ„ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط§طھ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ط­ط¯ط« ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ط§ط±ظˆط§ط¨ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ ظ„ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط§طھ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ ظ‚ط¨ط¹ط§طھ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© 3A ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…طµظ†ط¹ ظ‚ط¨ط¹ط§طھ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© 3A ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع قبعات التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح الت.
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ظˆط­ط±ط§ط³ط© - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ظˆط­ط±ط§ط³ط©

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم امن وحراسة01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم .
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ - in Giza Egypt

ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظ‰ - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط© طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظ‰

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة تصنيع يونيفورم مستشفى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث ال.
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ط§ط­ط³ظ† ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¨ظ…طµط± - in Giza Egypt

ط§ط­ط³ظ† ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¨ظ…طµط±

(For Sale)

- in Giza Egypt

احسن شركة يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليو.
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ط£ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ - in Giza Egypt

ط£ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)

- in Giza Egypt

أفضل شركة يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظٹ - in Giza Egypt

ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظٹ

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدار.
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظˆظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ„ - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط© طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظˆظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ„

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبد.
Location:

Giza - Egypt

Call

27/7/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط³ظٹط§ط­ط© (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط³ظٹط§ط­ط© (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصام.
Location:

Giza - Egypt

Call

24/7/2023
Ad Photo: ظ…ط­ظ„ط§طھ ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…ط­ظ„ط§طھ ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

محلات بيع ارواب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
Location:

Giza - Egypt

Call

24/7/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager