Uniform Housekeeping

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098411
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
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صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542 – 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع .
العنوان:

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اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduat.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث مو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: ملابس موحده - بنطلون كروهات - في الجيزة مصر

ملابس موحده - بنطلون كروهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده - بنطلون كروهات 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
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