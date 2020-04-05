Uniform Housekeeping

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/4/2020
رقم الإعلان: 2057316
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/4/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: gown graduation - caps graduation - في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Ro.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform بالطو طبيب زى طبى سكراب طبي متجر المظهر الطبي الزى الطبي شركة السلام للملابس الطب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

2/4/2020
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صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم زي السكيورتي و ملابس الامن يونيفورم الأمن بدلة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى موحد - شركات بيع يونيفورم 01200561116 مصنع بنطلون اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت شركات يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جينز (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/3/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/3/2020
صورة الاعلان: فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: زى موحد بناتى - يونيفورم - في الجيزة مصر

زى موحد بناتى - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد بناتى - يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 مصانع يونيفورم حضانه يونيفورم حضانات موديلات ملابس حضانه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
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