Uniform Housekeeping

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/3/2020
رقم الإعلان: 2056713
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: سكراب طبى - بالطو اطباء - في الجيزة مصر

سكراب طبى - بالطو اطباء

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى - بالطو اطباء 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات توريد يونيفورم فنادق شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر زى موحد - في الجيزة مصر

متجر زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى موحد 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: متخصصون زى موحد - في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
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