Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش حياة اسرية مثاليه وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل فيو للمناظر الطبيعية وع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها صالات جيم وسبا ومطاعم ومول تجارى وكافيهات وخدمات غيرهم كتير كلها جمب شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش اجمل حياة مع اسرتك فى العاصمة الادارية