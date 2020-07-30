Town gate بتقدملك حياة اسرية مثاليه بمجرد امتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش حياة اسرية مثاليه وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل فيو للمناظر الطبيعية وع بعد 5 دقائق من الحى الدبلوماسى وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها صالات جيم وسبا ومطاعم ومول تجارى وكافيهات وخدمات غيرهم كتير كلها جمب شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش اجمل حياة مع اسرتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064103
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