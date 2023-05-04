The cheapest tourist transport rental in Egypt- ايجار فان- هيونداى اتش وان

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Ad Photo: The cheapest tourist transport rental in Egypt- ايجار فان- هيونداى اتش وان - in Cairo Egypt

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تاجير هيونداى اتش وان لرحلات العائلات باسعار مميزة ؛اجر اتش وان 7 راكب للرحلات العائلية والسفر الي جميع محافظات القاهرة بكل سهولة للداي يوز والخروجات العائلية باقل سعر استئجر اتش وان لذلك تعد هيونداى اتش وان من السيارات العائليه تكفي 7 اشخاص
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Contact Name: أرخص ايجار نقل سياحى فى مصر -ايجار هيونداى اتش وان
Telephone: 01014555692

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Location: - مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 4/5/2023
Ad Number: 2182655
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Ad Photo: ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021 - in Cairo Egypt

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3/5/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس كوستر 21 راكب لرحلات الغردقة 2023 - in Cairo Egypt

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