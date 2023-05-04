The cheapest tourist transport rental in Egypt- ايجار فان- هيونداى اتش وان

(For Rent)
|تاجير هيونداى اتش وان لرحلات العائلات باسعار مميزة ؛اجر اتش وان 7 راكب للرحلات العائلية والسفر الي جميع محافظات القاهرة بكل سهولة للداي يوز والخروجات العائلية باقل سعر استئجر اتش وان لذلك تعد هيونداى اتش وان من السيارات العائليه تكفي 7 اشخاص
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|أرخص ايجار نقل سياحى فى مصر -ايجار هيونداى اتش وان
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182655
2,200 Pound
3,000 Pound
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