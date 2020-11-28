Telesales agent

(فرصة عمل)
|شركة هندسية كبري تطلب شباب وبنات للعمل ( TELE-SALES AGENT ) المطلوب :- - سكان القاهرة فقط "خريجين" -خبرة سنتين ويفضل خبرة بمجال العقارات أو التأمين أو البنوك -مواعيد العمل 8 ساعات من 10 صباحاً الي 6 مساءً المميزات:- المرتب: 3000 + عمولة تصل من 4000 الي 8000 جنيه للتقديم: ارسال السيرة الذاتية على واتس اب رقم 01060771922 وسيتم التواصل معك المقابلات متاحة يوميا من السبت الي الخميس من الساعه 1 ظهرا حتي الساعه 6 مساءا يتم تحديد المواعيد بعد إرسال السير الذاتية العنوان: مدينة نصر امتداد مكرم عبيد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Engosoft
|التليفون:
|01060771922
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|25ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد / مدينة نصر / القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075523
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
2,000 ريال
4,000 جنيه
1 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
10 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
1 جنيه