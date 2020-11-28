Telesales agent

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: Telesales agent - في القاهرة مصر

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شركة هندسية كبري تطلب شباب وبنات للعمل ( TELE-SALES AGENT ) المطلوب :- - سكان القاهرة فقط "خريجين" -خبرة سنتين ويفضل خبرة بمجال العقارات أو التأمين أو البنوك -مواعيد العمل 8 ساعات من 10 صباحاً الي 6 مساءً المميزات:- المرتب: 3000 + عمولة تصل من 4000 الي 8000 جنيه للتقديم: ارسال السيرة الذاتية على واتس اب رقم 01060771922 وسيتم التواصل معك المقابلات متاحة يوميا من السبت الي الخميس من الساعه 1 ظهرا حتي الساعه 6 مساءا يتم تحديد المواعيد بعد إرسال السير الذاتية العنوان: مدينة نصر امتداد مكرم عبيد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Engosoft
التليفون: 01060771922

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 25ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد / مدينة نصر / القاهرة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2020
رقم الإعلان: 2075523
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24/10/2020
صورة الاعلان: كاشير - في القاهرة مصر

كاشير

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العنوان:

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صورة الاعلان: مديري تسويق - في القاهرة مصر

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18/10/2020
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