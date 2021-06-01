Taj City New Cairo Compound – احجز بدون مقدم وقسط 10سنوات

Taj City New Cairo Compound إذا كنت من محبي التميز و الخصوصية فكمبوند تاج سيتي هو الخيار الأمثل لك كمبوند تاج سيتي هو كمبوند سكني متكامل الخدمات من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير