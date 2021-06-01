Taj City New Cairo Compound – احجز بدون مقدم وقسط 10سنوات

(للبيع)
|Taj City New Cairo Compound إذا كنت من محبي التميز و الخصوصية فكمبوند تاج سيتي هو الخيار الأمثل لك كمبوند تاج سيتي هو كمبوند سكني متكامل الخدمات من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Taj City New Cairo Compound
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|New Cairo- New Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095806
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11,762 جنيه
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