TES824 سنترال باناسونيك موديل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: TES824 سنترال باناسونيك موديل - في السعودية

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احدث سنترالات باناسونيك panasonic TES824 سنترال باناسونيك موديل 3خطوط خارجية 8 تحويلات داخلية KX_AT7730Xتليفون رئيسي موديل KX_TS5007تليفون طرفي موديل مميزاته:- - امكانية اضافة 3 خطوط خارجية و8 تحويلات اضافية(يشترط تركيب كارت توسعه) - يمكن تركيب خاصية اظهار الرقم - خاصية الرد الالي - يعمل على نظام الانتركم - سنترال داخلى به اظهار خاصية رقم الطالب الخاص بالهاتف والانتركم مناسب للتركيب بالشركات الصغيرة والمتوسطه والمنازل والفيلات حيث يمكنك من خلاله التحدث الى الزائر كما يمكنك فتح الباب الرئي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

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العنوان: العزازية- الرياض
الجيزة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102672
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صورة الاعلان: سنترال باناسونيك تركيب وبرمجة للشركات و الفنادق. - في السعودية

سنترال باناسونيك تركيب وبرمجة للشركات و الفنادق.

(للبيع)

- في السعودية

سنترال باناسونيك (TES824) مكونات العرض: 3 خطوط خارجية و 8 تحويلات داخليه سنترال باناسونيك موديل (T.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2,200 ريال

15/8/2021
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