احدث سنترالات باناسونيك panasonic TES824 سنترال باناسونيك موديل 3خطوط خارجية 8 تحويلات داخلية KX_AT7730Xتليفون رئيسي موديل KX_TS5007تليفون طرفي موديل مميزاته:- - امكانية اضافة 3 خطوط خارجية و8 تحويلات اضافية(يشترط تركيب كارت توسعه) - يمكن تركيب خاصية اظهار الرقم - خاصية الرد الالي - يعمل على نظام الانتركم - سنترال داخلى به اظهار خاصية رقم الطالب الخاص بالهاتف والانتركم مناسب للتركيب بالشركات الصغيرة والمتوسطه والمنازل والفيلات حيث يمكنك من خلاله التحدث الى الزائر كما يمكنك فتح الباب الرئي