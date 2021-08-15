(للبيع)
|احدث سنترالات باناسونيك panasonic TES824 سنترال باناسونيك موديل 3خطوط خارجية 8 تحويلات داخلية KX_AT7730Xتليفون رئيسي موديل KX_TS5007تليفون طرفي موديل مميزاته:- - امكانية اضافة 3 خطوط خارجية و8 تحويلات اضافية(يشترط تركيب كارت توسعه) - يمكن تركيب خاصية اظهار الرقم - خاصية الرد الالي - يعمل على نظام الانتركم - سنترال داخلى به اظهار خاصية رقم الطالب الخاص بالهاتف والانتركم مناسب للتركيب بالشركات الصغيرة والمتوسطه والمنازل والفيلات حيث يمكنك من خلاله التحدث الى الزائر كما يمكنك فتح الباب الرئي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|العزازية- الرياض
الجيزة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102672
2,200 ريال