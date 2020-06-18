Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للشراء (مطلوب))
|تتشرف شركة النور للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق المحلى حيث انه يتم انتاج جميع الاصناف بخبرة عالية وانظمة حديثة ويتم الاشراف عليها من قبل مجموعة من امهر المهندسين الزراعين كما انه تتواجد اغلب الاصناف طوال العام بدون انقطاع فلدينا من امثلة زهور القطف مايلى : ( جربيرا ,توليب , انتريم , كريزانتميم , جلاديوليس ,قرنفل ,استوما ,زنبق , سلوزيا , كالا , الليلليم بمختلف انواعه , انترهينا , منتور , كوديوم , ياترس , عباد الشمس , عصفور الجنة , ايريس , كر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|al nour
|التليفون:
|00201277535481
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|العنوان:
|- القناطر الخيرية
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060995
444 دولار
4,578 دولار
1,233 دولار
3,223 دولار