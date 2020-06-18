Special picking flowers زهور قطف مميزة

تتشرف شركة الفيروز للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق المحلى حيث انه يتم انتاج جميع الاصناف بخبرة عالية وانظمة حديثة ويتم الاشراف عليها من قبل مجموعة من امهر المهندسين الزراعين كما انه تتواجد اغلب الاصناف طوال العام بدون انقطاع فلدينا من امثلة زهور القطف مايلى : ( جربيرا ,توليب , انتريم , كريزانتميم , جلاديوليس ,قرنفل ,استوما ,زنبق , سلوزيا , كالا , الليلليم بمختلف انواعه , انترهينا , منتور , كوديوم , ياترس , عباد الشمس , عصفور الجنة , ايريس ,