Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تتشرف شركة زين للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق المحلى حيث انه يتم انتاج جميع الاصناف بخبرة عالية وانظمة حديثة ويتم الاشراف عليها من قبل مجموعة من امهر المهندسين الزراعين كما انه تتواجد اغلب الاصناف طوال العام بدون انقطاع فلدينا من امثلة زهور القطف مايلى : ( جربيرا ,توليب , انتريم , كريزانتميم , جلاديوليس ,قرنفل ,استوما ,زنبق , سلوزيا , كالا , الليلليم بمختلف انواعه , انترهينا , منتور , كوديوم , ياترس , عباد الشمس , عصفور الجنة , ايريس , كرنب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zain
التليفون: 00201277874225

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/6/2020
رقم الإعلان: 2060994
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السعر
تاريخ الإعلان
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وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

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18/6/2020
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القاهرة - مصر
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18/6/2020
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18/6/2020
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18/6/2020
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18/6/2020
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بيع اثاث

(للبيع)

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العنوان:

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18/6/2020
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في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب

(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية

امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وسط الخدمات الترفيهية وفرح اولادك وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

132,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

(للتقسيط)

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر واستمتع بالهدوء والاستجمام وقضي الويك اند براحتك في اي وقت واستثما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر

غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر وغير مودك كل يوم وصيف مع صحابك طول ايام السنة وامتلك شاليهك 75م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: Special picking flowers زهور قطف مميزة

Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للبيع)

تتشرف شركة الفيروز للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/6/2020
صورة الاعلان: Special picking flowers زهور قطف مميزة

Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للشراء (مطلوب))

تتشرف شركة النور للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق.
العنوان:

القليوبية - مصر

اتصل

18/6/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم أحب ان اقدم لكم شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم ب.
العنوان:

القليوبية - مصر

444 دولار

18/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

luxury design is attention to details, originality, exclusivity and above all quality التصميم الممي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/6/2020
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