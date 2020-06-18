Special picking flowers زهور قطف مميزة

(للبيع)
|تتشرف شركة زين للزهور بتقديم افضل انواع زهور قطف ومجموعة من الخضرات المتنوعة سواء للتصدير او السوق المحلى حيث انه يتم انتاج جميع الاصناف بخبرة عالية وانظمة حديثة ويتم الاشراف عليها من قبل مجموعة من امهر المهندسين الزراعين كما انه تتواجد اغلب الاصناف طوال العام بدون انقطاع فلدينا من امثلة زهور القطف مايلى : ( جربيرا ,توليب , انتريم , كريزانتميم , جلاديوليس ,قرنفل ,استوما ,زنبق , سلوزيا , كالا , الليلليم بمختلف انواعه , انترهينا , منتور , كوديوم , ياترس , عباد الشمس , عصفور الجنة , ايريس , كرنب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zain
|التليفون:
|00201277874225
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060994
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