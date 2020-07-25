Spacious Villa for sale in Nasma Residence sharjah price 1.3 million owne

(للبيع)
|Spacious Villa for sale in Nasma Residence consists of:- 3bed rooms 4 bathrooms finishing super lux big kitchen bag hall area applicable for sale 1808 ft2 price of 1.3 million owner direct ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621 فيلا واسعة للبيع في مساكن نسمة تتكون من: - 3 غرف واسعة 4 حمامات مميزة التشطيب سوبر لوكس مطبخ كبير صالة كبيرة مساحة الارض القايلة للبيع1808قدم مربع السعر 1.3 مليون المالك مباشرة شركة الجدوال العقارية 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|Spacious Villa for sale in Nasma Residence sharjah price 1.3 million owner direct- Nasma Residence
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063875
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