Soul Plaza Mall New Capital | شركة نيو چيرسى للتطوير العقارى

(للبيع)
|أنواع الوحدات فى صول بلازا مول بالعاصمة الإدارية الجديدة أسعار صول بلازا العاصمة Soul plaza mall new capital اسعار تبدا من 1.800.000جنيه وحرصت شركه نيوجيرسى العقارية على وجود العديد من أنظمة السداد لتناسب جميع العملاء أنظمة الدفع و السداد 10 % مقدم وتسهيلات حتي 10 سنوات أرقام مبيعات شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري – New Jersey Development 01119811423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095785
11,762 جنيه
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875,000 جنيه