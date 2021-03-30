Social Media

(فرص)
|أعمل إعلانات على Facebook بـسعر مفاجأة !!! الآن من شركة عين جرافيك اعمل اعلانات على Facebook شاملة اعلانات ممولة و تصميم بوستات بـسعر مفاجأة !!! و متاح أيضاً تصميم و تنفيذ جميع المطبوعات، طباعة كروت شخصية فورى، طباعة بوسترات، استاندات اكس بانر، طباعة مينيوهات، تصميم لوجوهات، طباعة ديجيتال و أوفست، تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة عين جرافيك
|التليفون:
|01001170113
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095538
اتصل
40 جنيه
260 جنيه
اتصل
40 جنيه