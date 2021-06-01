Sky City Pyramids Developments |أول كمبوند سكني في مدينة الجلالة

sky city pyramids developments بيراميدز الجلالة سيتي أضخم مشروع بمدينة الجلالة وهو أحدث المشروعات الاستثمارية وهو أول كمبوند سكني في مدينة الجلالة من أعلى نقطة من هضبة الجلالة لأول مرة بمدينه الجلاله منتجع سكني كامل التشطيب بقلب مدينة الجلالة حيث أعلنت شركة بيراميدز للتطوير العقاري عن طرح أول مشروع سكني استثماري بمدينة الجلالة وذلك بعد نجاح 9 مشاريع للشركة فى العاصمة الجديدة sky city pyramids developments