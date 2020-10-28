(فرصة عمل)
|مطلـوب لمجمع طبى بالطائف بالسعوديه Senior Specialist "نسا وتوليد" Female دكتوراه حديثة من جامعة الأزهـر ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ش 26 يوليو المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070718
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