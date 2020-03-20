(للبيع)
|Security Uniforms _شركة السلام لليونيفورم افضل شركة يونيفورم للأمن والحراسة.الزى الموحد للامن.يونيفورم شركة الامن.يونيفورم شركات الامن.قميص امن.بنطلون امن.جاكت للامن.قميص بكتافات للامن والحراسة.بنطلون جبردين أمن.بنطلون جينز أمن.قميص داكرون أمن.مصنع زى أمن.مصنع يونيفورم أمن.مصنع قميص امن.مصنع بنطلون أمن.ملابس الأمن.ملابس شركات الأمن والحراسة.أفضل يونيفورم للأمن.أحدث يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056463
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه