Security Uniforms

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تفاصيل الإعلان
Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063050
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13/7/2020
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11/7/2020
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11/7/2020
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11/7/2020
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11/7/2020
صورة الاعلان: كمامات طبية للبيع بالجملة - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يعاد غسلها - في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
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