(للبيع)
|Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058877
1 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
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