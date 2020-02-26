Security Uniforms

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054239
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديس.
العنوان:

الجيزة - مصر

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24/2/2020
صورة الاعلان: ملابس خريجين - في الجيزة مصر

ملابس خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس خريجين 01003358542–01200561116 موديلات ارواب تخرج اطفال graduation gown تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - في الجيزة مصر

زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف 01003358542–01200561116 restaurant uniform اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم الزى الموحد للمطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

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24/2/2020
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صورة الاعلان: بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: زى موحد حريمي - في الجيزة مصر

زى موحد حريمي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد حريمي 01022216888 – 01119959296 يونيفورم عاملات مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه بلوفر شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: مورد ملابس يونيفورم - في الجيزة مصر

مورد ملابس يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مورد ملابس يونيفورم 01022216888–01119959296 زى مصانع جمله تشيرتات بولو بسعر المصنع لاب كوت شركة Tn .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: Security Uniformsزى حراس الامن - في الجيزة مصر

Security Uniformsزى حراس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniformsزى حراس الامن 01003358542 شركة تصنيع يونيفورم امن الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 Hotel Uniforms شركات تصنيع يونيفورم فنادق تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) - في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) زى موحد مدارس الزى المدرسي محل بيع يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق - اشكال يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2020
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