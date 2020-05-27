Security Uniforms

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/5/2020
رقم الإعلان: 2059850
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم - في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون قماش - تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه يونيفورم خدم راقى ملابس يونيفورم لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق ومنتجعات Hotel Uniforms مصنع توريد يونيفورم فنادق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

cap and gown graduation Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - يونيفورم مستشفى 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/5/2020
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صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: زي موحد - افضل يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - Medical Uniform - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms - Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms - Medical Uniform ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

21/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

21/5/2020
صورة الاعلان: افرولات عمال - قبعات - في الجيزة مصر

افرولات عمال - قبعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرولات عمال - قبعات 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
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