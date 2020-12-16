Scene7 New Capital شقق للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|Akam Developments كمبوند سين سيفن العاصمة الإدارية امتلك الأن ولفترة محدودة سعر المتر 10.400 في أفضل مواقع العاصمة في الR7 في القطعة G5 انتهز الفرصة وامتلك وحدتك الان بدون مقدم وتسهيلات حتي 10 سنوات شركة أكام للتطوير العقاري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076442
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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