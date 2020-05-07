Sandal from forever 21

(للبيع)
|Enjoy the summer with forever 21 sandal, enjoy High quality from original brand like forever 21 and rue21 etc…, buy from USA to Egypt with special prices with Hatolna to shop and ship, Hatolna will ship to Egypt from us
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاتولنا دوت كوم | Hatolna.com
|التليفون:
|01018895594
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059093
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